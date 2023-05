ESI Group: lancement de l'offre IC.IDO Weave information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 14:22

(CercleFinance.com) - ESI Group annonce lancer IC.IDO Weave, offre permettant aux entreprises de 'passer en revue virtuellement des conceptions de produits complexes du point de vue de la fabrication centrée sur l'humain, éliminant ainsi le besoin de prototypes physiques et d'essais'.



IC.IDO Weave est destinée aux équipes d'ingénierie et de fabrication pluridisciplinaires qui définissent, évaluent et valident les conceptions de produits et les processus d'assemblage dans les industries automobile, aérospatiale et équipements lourds.



'Grâce à des espaces de travail virtuels, des équipes aux horizons divers peuvent imaginer, collaborer et valider leurs processus et produits futurs tôt dans le processus de développement, en temps réel', explique ESI Group.