ESI Group: l'OPA démarre ce vendredi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions ESI Group, déposée par BNP Paribas et JP Morgan pour le compte de Keysight Technologies Netherlands, sera ouverte du 1er décembre 2023 au 8 janvier 2024 inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 155 euros, la totalité des 2.630.342 actions existantes non détenues par lui, représentant 43,17% du capital de cette société de logiciels de prototypage virtuel.



Il a l'intention de demander, après cette OPA ou sa réouverture le cas échéant, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions ESI Group non présentées à l'offre.





