ESI Group: Keysight détient 98,2% à l'issue de son OPA

(CercleFinance.com) - Keysight détenait 98,2% du capital et 96,4% des droits de vote d'ESI Group à l'issue de son offre publique d'achat (OPA) sur le spécialiste de la modélisation prédictive et du prototypage virtuel, selon un avis financier publié dans la soirée d'hier.



La barre des 90% du capital ayant été atteinte, le groupe américain, spécialisé dans l'instrumentation des mesures, explique qu'il va pouvoir formuler prochainement une demande de mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l'AMF.



Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l'offre, soit 155 euros par action ESI, en numéraire.



Le cours de Bourse d'ESI Group a été suspendu dans l'attente de la mise en oeuvre du retrait de la procédure de retrait de la cote.





