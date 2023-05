Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ESI Group: hausse de 6% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 14:27









(CercleFinance.com) - ESI Group indique avoir enregistré, au titre de son premier trimestre 2023, un chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros, en hausse de 6% (+7,2% à taux de changes constants) par rapport à la même période de l'année dernière.



Pour soutenir cette croissance, le groupe de logiciels a concentré ses efforts sur son coeur de métier et a enregistré une augmentation de 8,9% de son chiffre d'affaires licences (+10,1% tcc) au cours du trimestre.



En continuité avec les résultats de 2022, ESI Group poursuit une croissance de son revenu annuel récurrent (ARR), qui a connu au premier trimestre 2023 une hausse significative de 10,9% (+11,8% tcc).





