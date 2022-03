Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ESI Group: en perte nette en 2021 information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 15:12

(CercleFinance.com) - ESI Group annonce pour 2021 une perte nette de 18,5 millions d'euros, contre un profit de 1,4 million l'année précédente, malgré un doublement de sa marge d'EBIT ajusté, de 4,5% à 9,6%, pour un chiffre d'affaires de 136,6 millions, en hausse de 4,6% à changes constants.



La société de prototypage virtuel explique s'être 'engagée fortement dans son plan triennal 'OneESI 24 - Focus to grow' en initiant des projets parallèles et complémentaires visant à transformer en profondeur son modèle opérationnel et ses pratiques'.



Revendiquant une amélioration du ratio d'endettement, passée de 28,4% en 2020 à 17,2% en 2021, ESI Group anticipe pour l'année qui commence, à changes constants, une croissance du CA avant projets spéciaux de 4-6% et du résultat opérationnel ajusté, de 10-12%.