ESI Group : démission d'un directeur général délégué

(CercleFinance.com) - ESI Group annonce que son conseil d'administration a pris acte de la démission de Christopher St John de son mandat de directeur général délégué, prenant effet le 30 juin, en vue de son prochain départ en retraite. Christopher St John restera directeur de la région Asie-Pacifique et membre du comité exécutif jusqu'à son départ du groupe spécialiste du prototypage virtuel pour les industriels, départ qui prendra effet le 31 décembre 2020.

Valeurs associées ESI GROUP Euronext Paris +5.29%