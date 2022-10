Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ESI Group: croissance de 4% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 16:05









(CercleFinance.com) - ESI Group affiche pour les neuf premiers mois de 2022 un chiffre d'affaires de 104 millions d'euros, en croissance de 4,1% (+2,7% à taux de changes constants), avec une part de revenus récurrents accrue à 93,2% par rapport à 91% en 2021.



'Toutes les industries prioritaires du groupe (automobile, aérospatiale, énergie et industrie lourde) ont connu une croissance au cours des neuf premiers mois de l'année', indique-t-il, précisant toutefois que l'automobile a été le moteur de cette croissance.



La société de logiciels pour le prototypage virtuel continue de viser une 'croissance élevée à un chiffre' de son chiffre d'affaires et un EBIT ajusté de 20% d'ici 2024-25, ajoutant qu'elle 'continuera de communiquer de manière transparente'.





