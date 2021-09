Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ESI Group : cooptation au conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 08:48









(CercleFinance.com) - La société de solutions de prototypage virtuel ESI Group annonce l'évolution de son conseil d'administration avec la cooptation, lors de sa réunion du 3 septembre, de Patrice Soudan comme administrateur indépendant. Patrice Soudan reprend le mandat de Vincent Chaillou, démissionnaire, et devient membre des comités stratégique, d'audit, des rémunérations et technologie et marketing. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires de 2024. Nommé directeur général adjoint et membre du comité exécutif de Legrand en 2008, il a pris la direction de la principale division industrielle du groupe, puis de l'ensemble des divisions industrielles et des opérations à partir de 2014.

