Esi Group: contrat signé pour l'acquisition par Keysight

(CercleFinance.com) - Esi Group annonce la signature du contrat portant sur l'acquisition d'une participation majoritaire dans son capital par Keysight Technologies, au prix de 155 euros par action, après consultation du comité social et économique d'Esi Group, le 19 septembre.



Pour rappel, Keysight avait remis fin juin une offre ferme portant sur l'acquisition, auprès des actionnaires principaux d'ESI Group, d'un bloc de contrôle représentant au total 50,6% du capital social et 55,8% des droits de vote théoriques.



L'acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises. Cette étape serait suivie du dépôt d'une offre publique d'achat.





