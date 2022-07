ESI Group: cession d'un logiciel jugé non stratégique information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 08:48

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son plan stratégique 'OneESI 2024 - Focus to Grow', ESI Group annonce la cession pour 24 millions d'euros de son logiciel non stratégique de simulation des fluides, qui représentait 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.



'La vente de cet actif non stratégique à un leader du secteur, pour environ cinq fois le chiffre d'affaires, constitue la meilleure solution pour toutes ses parties prenantes : clients, employés et actionnaires', explique la société.



L'éditeur de logiciels de simulation et de prototypage virtuel rappelle avoir présenté, en octobre dernier, un plan visant à concentrer ses investissements pour soutenir sa nouvelle vision stratégique, et améliorer son chiffre d'affaires et sa profitabilité.