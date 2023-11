ESI Group : avis favorable du Conseil d'administration au projet d'OPA

(AOF) - Suite à l'acquisition, le 3 novembre 2023, d'une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group SA représentant au total 50,6% de son capital social et 46,3% de ses droits de vote théoriques au prix de 155 euros par action en espèces, par Keysight Technologies, ESI Group SA annonce que son conseil d'administration a émis le 6 novembre un avis motivé favorable concernant le projet d'offre publique d'achat obligatoire.

Celui-ci a été déposé par Keysight auprès de l'Autorité des marchés financiers le 7 novembre 2023, visant à acquérir en espèces toutes les actions en circulation émises par ESI Group qui ne sont pas déjà détenues par Keysight, au prix de 155 euros par action.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.