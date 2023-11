Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esi Group: avis favorable du conseil à l'OPA information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 15:47









(CercleFinance.com) - Esi Group annonce que son conseil d'administration a émis le 6 novembre un avis motivé favorable concernant le projet d'offre publique d'achat (OPA) obligatoire déposé par Keysight auprès de l'AMF le 7 novembre.



Keysight s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 155 euros, la totalité des 2.630.342 actions existantes non détenues par lui, représentant 43,17% du capital de cette société de solutions de prototypage virtuel.



Esi Group annonce également que Cristel de Rouvray, Véronique Jacq, Yves de Balmann et Alex Davern ont démissionné du conseil d'administration et ont été remplacés par Hamish Gray, Jo Ann Juskie et Jason Kary, avec effet immédiat.





Valeurs associées ESI GROUP Euronext Paris 0.00%