ESI GROUP : activité stable au troisième trimestre

"Nous sommes confiants quant à notre capacité à monter en puissance au cours des prochaines années et à retrouver une plus forte dynamique de croissance rentable", poursuit la dirigeante.

Cristel de Rouvray, directrice générale d'ESI Group, commente : " Nous poursuivons le renforcement de notre modèle économique basé sur la forte récurrence de nos revenus. Nous générons toujours plus de synergies commerciales sur notre base installée, notamment auprès des clients les plus significatifs".

(AOF) - Esi Group a réalisé au troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 28,6 millions d'euros, en hausse de 2,1% mais en repli de 0,9% à taux de change constant. La variation se décompose entre stabilité des ventes de licences (+0,5%, -2,9% à taux de change constant) et hausse des services (+6,6%, +4,5% à taux de change constant). Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2018/19, l'éditeur de logiciels spécialisé en physique des matériaux a enregistré un chiffre d'affaires de 83,4 millions, en croissance de 2,7%, soutenue par un impact de change favorable (-0,1% à taux de change constant).

