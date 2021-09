ESI coopte un nouvel administrateur

(AOF) - ESI Group a annoncé l'évolution de son conseil d'administration " dans la poursuite de sa transformation vers une société internationale cotée de premier rang ". Lors de sa réunion du 3 septembre 2021, le conseil d'administration a coopté Patrice Soudan en qualité d'administrateur indépendant. Il reprend le mandat de Vincent Chaillou, démissionnaire. Le mandat de Patrice prendra fin à la date de l'assemblée générale des actionnaires en 2024.

" Fort de son expertise dans la direction et la gestion financière de sociétés industrielles et technologiques mondiales cotées en bourse, Patrice Soudan représente un atout précieux pour le conseil d'ESI Group ", précise le spécialiste du prototypage virtuel. Patrice Soudan devient membre des comités Stratégique, d'Audit, des Rémunérations et Technologie et Marketing.

Patrice Soudan, 63 ans, a commencé sa carrière chez Legrand en 1991, en tant que contrôleur de gestion, puis directeur du contrôle de gestion, et enfin directeur administratif et financier du groupe en 2001. Nommé directeur général adjoint et membre du comité exécutif de Legrand en 2008, il a pris la direction de la principale division industrielle du groupe, puis de l'ensemble des divisions industrielles et des opérations à partir de 2014.

