Esfin Gestion crée le fonds Bio Filières Durables dédié à l'agriculture biologique

(AOF) - Esfin Gestion, acteur de l'investissement responsable en actifs non cotés, annonce la réalisation du premier closing de Bio Filières Durables, fonds à impact au service du développement et de la transmission des entreprises bio. Ce premier closing à 23,5 millions d'euros a été réalisé principalement auprès d'investisseurs institutionnels, de sociétés d'investissements, de family ofices et de dirigeants engagés.

Bio Filières Durables investit selon une démarche d'impact exigeante permettant au fonds d'être classifié au plus haut niveau réglementaire européen (article 9 de la SFDR1). Il a pour objectifs de répondre à trois grandes causes : agir pour la planète ; agir pour une société plus juste et agir pour entreprendre autrement et localement.

Il aura aussi pour mission d'accompagner les transmissions d'entreprises bio dans un esprit de pérennisation de leur savoir-faire, de leur activité et de la préservation de leur ancrage local.

Pour soutenir leurs projets de développement ou bien accompagner leurs transmissions, Bio Filières Durables engagera en fonds propres et quasi-fonds propres entre 0,5 million d'euros et 6 millions d'euros par investissement.

L'équipe d'investissement dédiée au fonds est composée de Laurent Mérimé, initiateur du fonds et ayant réalisé de nombreux investissements dans des entreprises bio, et de Walid Kenaissi qui apporte sa longue expertise en matière de fusions-acquisitions dans le secteur agricole et agro-alimentaire.

L'équipe sera complétée début 2023 par un chargé d'affaires.

Filiale d'Ecofi, elle-même filiale du groupe Crédit coopératif, membre du groupe BPCE, Esfin Gestion est dédiée au capital-investissement, notamment des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Au travers des 7 véhicules d'investissement, Esfin Gestion a déjà financé plus de 500 entreprises et affiche un encours sous gestion de 260 millions d'euros en 2022.