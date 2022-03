Erytech : trésorerie jusqu'au troisième trimestre 2022

(AOF) - Au 31 décembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech s'élevaient à 33,7 millions d'euros (environ 38,1 millions de dollars), contre 44,4 millions d'euros au 31 décembre 2020 et 38,0 millions d'euros en septembre 2021. La société considère que sa position de trésorerie actuelle, sans tenir compte des recettes futures provenant d'éventuelles opportunités stratégiques, peut financer ses dépenses d'exploitation planifiées et ses programmes actuels jusqu'au troisième trimestre 2022.

Comme annoncé le 25 octobre 2021, la société a sélectionné une banque-conseil spécialisée pour évaluer ses alternatives stratégiques et ses possibilités de partenariat. L'évaluation est en cours et différentes options de partenariat sont à un stade avancé de négociation.

Au regard des discussions en cours, Erytech devra publier des comptes proforma pour l'exercice 2021, conformément à la réglementation du marché, afin de tenir compte de l'impact potentiel d'une transaction sur ses opérations.

Par conséquent, et compte tenu du temps nécessaire à la préparation, à l'audit et à l'examen des comptes proforma avec les instances de régulation des marchés, la société reporte la publication de ses résultats financiers de l'exercice 2021 à une date ultérieure, en avril.

