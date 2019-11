ERYTECH : résultats de phase 2b sur l'eryaspase publiés

(AOF) - Erytech Pharma annonce aujourd'hui que les résultats complets de son étude de phase 2b évaluant eryaspase dans le cancer métastatique du pancréas sont désormais publiés en ligne dans l'European Journal of Cancer. Il s'agit de la première thérapie à base d'asparaginase à démontrer son efficacité clinique et son innocuité dans le traitement de tumeurs solides, a souligné le biotech française.

Le Pr Pascal Hammel, gastro-entérologue et oncologue responsable de l'unité d'oncologie à l'Hôpital Beaujon de Paris et Investigateur Principal de cette étude, déclare : " Je suis ravi que les éditeurs du European Journal of Cancer aient sélectionné notre étude pour publication. Il s'agit, à notre connaissance, de la seule étude de Phase 2b portant sur le rôle d'une asparaginase dans le cancer du pancréas. Nous attendons avec impatience de confirmer ces résultats dans l'étude de Phase 3 en cours (TRYbeCA1), maintenant bien avancée au niveau international. "