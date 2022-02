Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech: portefeuille de brevets élargi aux maladies rares information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - Erytech progresse de plus de 6% mercredi à la Bourse de Paris après avoir entamé un certain nombre de démarches en vue d'élargir son portefeuille de brevets au traitement des maladies métaboliques rares.



Aux Etats-Unis, la société biopharmaceutique dit avoir obtenu l'autorisation d'une demande de brevet relative à l'utilisation de son arginine déiminase encapsulée pour le traitement du déficit en arginase-1 (A1D), une maladie métabolique rare et invalidante.



Ses revendications portent également sur le traitement d'autres indications, telles que les cancers arginine-dépendants, le choc septique et les maladies associées à l'angiogenèse.



Erytech fait déjà état de données précliniques 'encourageantes' sur la déficience en arginase, susceptibles de favoriser un éventuel développement d'un programme dans les maladies rares.



Dans des essais menés sur des souris déficientes en arginase (hyperargininémie), son composé ERY-ADI a permis de réduire les niveaux pathologiques d'arginine dans le sang de plus de 75%, sans augmentation de l'ammoniac sérique.



Une seule administration d'ERY-ADI a permis de diminuer les niveaux excessifs d'arginine dans le sang pendant au moins 10 jours consécutifs, souligne par ailleurs la société.



Erytech revendique actuellement un portefeuille composé d'environ 310 brevets.





Valeurs associées ERYTECH PHARMA Euronext Paris +4.80%