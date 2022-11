Erytech Pharma : réduction de sa perte nette

(AOF) - Erytech Pharma, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, a présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2022. La perte nette des 9 premiers mois de 2022 chez Erytech s'élève à 6,2 millions d'euros, en amélioration de 35,4 millions d'euros par rapport à l'année précédente, grâce notamment au gain net de 24,4 millions d'euros liés à la vente de l'usine Princeton.

Les dépenses d'exploitation totales de 31,2 millions d'euros comprennent une provision pour dépréciation de 2,5 millions d'euros du site de production de Lyon, liée à la fin des activités d'eryaspase, et une provision de restructuration de 1,9 million d'euros, liée au plan de réduction des effectifs en France.

Au 30 septembre 2022, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech s'élevaient à 47,3 millions d'euros (environ 46,3 millions de dollars), contre 33,7 millions d'euros au 31 décembre 2021.

" Suite à l'échec décevant de notre étude de Phase 3 dans le cancer du pancréas, nous avons été contraints de réduire drastiquement nos coûts et nous avons concentré nos ressources sur nos programmes précliniques les plus prometteurs, en particulier sur notre plateforme consacrée aux vésicules extracellulaires (EV) dérivées des globules rouges, pour laquelle nous voyons de plus en plus d'opportunités ", déclare Gil Beyen, Directeur Général d'Erytech Pharma. " La recherche d'options de partenariat stratégique se poursuit et nous sommes en train d'évaluer des options intéressantes. "

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.