Erytech Pharma: publication positive dans la LAL

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma fait part de la publication dans le British Journal of Haematology de résultats pour l'étude clinique de phase 2, conduite par NOPHO, dans le traitement par eryaspase de patients atteints de LAL (leucémie aiguë lymphoblastique) hypersensible.



'L'étude confirme eryaspase (GRASPA) comme option thérapeutique intéressante pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ayant développé une hypersensibilité à l'asparaginase pegylée', souligne la société biopharmaceutique.



Cancer du sang et de la moelle osseuse, la LAL est le cancer pédiatrique le plus fréquent aux États-Unis et en Europe. Plus de 13.000 cas sont diagnostiqués chaque année, principalement chez des patients de moins de 20 ans.





