Erytech Pharma : partenariat avec la Croix-Rouge allemande

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma annonce la signature d'un partenariat stratégique avec le service de don du sang de la Croix-Rouge allemande de Baden-Württemberg-Hessen (GRCBDS), afin d'utiliser les globules rouges, provenant de dons de sang collectés par l'établissement. La société biopharmaceutique française explique que ces globules rouges (GR) seront utilisés pour la production de ses candidats-médicaments, dont eryaspase, sur les futurs sites de fabrication en Europe. Ce partenariat complète son alliance existante avec l'Établissement Français du Sang (EFS) dont la fourniture de GR, issus de donneurs, restera la principale source d'approvisionnement pour les candidats-médicaments fabriqués à Lyon.

Valeurs associées ERYTECH PHARMA Euronext Paris 0.00%