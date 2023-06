Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech Pharma: nouvelle action judiciaire d'Akkadian information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 11:54









(CercleFinance.com) - Erytech Pharma a fait état mercredi de l'ouverture d'une nouvelle action judiciaire de la part du fonds d'investissement Akkadian Partners à l'encontre de la société.



Dans le cadre de cette procédure, dont la première audience aura lieu postérieurement au vote sur la fusion prévu le 24 juin, Akkadian demande l'annulation de l'augmentation de capital bouclé le mois dernier, indique Erytech.



Cette opération, résultant d'apports en nature d'actions de Pherecydes en contrepartie d'actions Erytech, avait été annoncée lors de l'officialisation de la fusion, en février dernier.



La société biopharmaceutique, qui dit y voir une 'tentative de déstabilisation', se déclare confiante quant à l'issue de cette procédure infondée qui apparaît selon elle 'vouée à l'échec'.



Le Tribunal de commerce de Lyon a récemment rejeté une demande d'Akkadian, qui cherchait à obtenir le report du vote de l'assemblée générale sur le projet de fusion avec Pherecydes.





Valeurs associées ERYTECH PHARMA Euronext Paris -2.09%