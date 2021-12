Erytech Pharma : levée de 7,85 millions de dollars information fournie par AOF • 14/12/2021 à 08:51



(AOF) - Erytech Pharma a conclu un engagement définitif avec Armistice, investisseur qualifié et spécialisé dans le domaine de la santé, pour la souscription de 769 608 actions assorties de bons de souscription d'actions (ABSA) de la société. Chaque ABSA est composée de quatre actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) et trois bons de souscription d'action ("BSA). Caque BSA permet de souscrire à une action ordinaire, dans le cadre d'une registered offering réservée à des catégories de bénéficiaires précis.



Le prix de souscription par ABSA est de 10,20 dollars (9,04 euros), correspondant à 2,55 dollars (2,26 euros) par ADS associé à 0,75 BSA .



Chaque ADS donne le droit de recevoir une action ordinaire de la société de 0,10 euro de valeur nominale. Le prix d'exercice des BSA est de 2,83 euros (3,19 dollars) par action.



Ils seront immédiatement exerçables après leur émission et auront une durée d'exercice de deux ans après la date d'émission.



Le produit brut de l'offre provenant de la vente des ABSA, avant déduction des commissions de l'agent de placement et des frais de l'offre, devrait être d'environ 7,85 millions de dollars. La société envisage d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le fonds de roulement et les opérations de pré-commercialisation en vue de l'approbation potentielle d'eryaspase dans la LAL aux Etats-Unis.



Un actionnaire détenant 1 % du capital social de la société avant la réalisation de l'offre et qui ne participerait pas à l'offre détiendrait 0,90 % du capital social et des droits de vote de la société après la réalisation de l'offre et 0,84 % du capital social et des droits de vote de la Société après la réalisation de l'offre et en cas d'exercice de l'intégralité des BSA.



A la suite du règlement-livraison de l'offre, Armistice détiendra 9,9% du capital social et des droits de vote de la société (sur une base non diluée).



Après encaissement du produit net de l'offre (estimé à 6,5 millions d'euros), la société estime pouvoir financer la poursuite de ses activités jusqu'à la deuxième moitié de 2022.



Elle ne disposera donc pas d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie d'exploitation pour les douze prochains mois.

Il est en outre précisé que des mesures de préservation de la trésorerie ont été mises en place suite aux résultats négatifs de TRYbeCA-1.



Associées à la poursuite potentielle du recours à l'accord de financement en cours sous la forme d'obligations convertibles (Contrat OCABSA) pour un montant d'environ 8,5 millions d'euros, ce qui entrainera une dilution complémentaire de 15%, sur la base du cours de bourse au 14 décembre 2021, la société estime que ces mesures permettraient de financer ses opérations jusqu'au troisième trimestre 2022 avant prise en compte du produit net de l'offre et jusqu'au quatrième trimestre 2022 après encaissement du produit net de l'offre.



En cas d'exercice intégral des BSA, la société estime que le paiement du prix d'exercice de 6,5 millions d'euros permettrait de financer la poursuite de ses activités jusqu'au premier trimestre 2023.