Erytech Pharma : BVF Partners LP sous les 10% du capital

(AOF) - Par courrier reçu le 29 décembre 2022, la société BVF Partners LP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 décembre 2022, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société biopharmaceutique française Erytech Pharma. BVF a déclaré aussi détenir pour le compte desdits fonds 2 299 301 actions Erytech Pharma représentant autant de droits de vote, soit 7,41% du capital et 7,07% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d’une cession d’actions Erytech Pharma sur le marché.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.