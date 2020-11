Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech : les résultats de phase 2 présentés le mois prochain Cercle Finance • 05/11/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - La 'biotech' français Erytech a annoncé jeudi qu'elle présenterait les résultats de son étude de phase 2 dans la leucémie aiguë lymphoblastique lors d'un congrès médical devant se tenir le mois prochain. La société biopharmaceutique, qui 'encapsule' des médicaments dans les globules rouges, indique qu'un abstract relatif aux résultats de l'essai sur eryaspase chez les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique a été sélectionné pour une présentation orale lors du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra virtuellement du 5 au 8 décembre. Un deuxième abstract détaillant la pharmacocinétique d'eryaspase chez les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique ou d'adénocarcinome pancréatique a été accepté pour une présentation de poster lors du congrès. Erytech estime que son approche offrira une nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique, et potentiellement d'autres malignités hématologiques et tumeurs solides. Ses titres progressaient de plus de 6% jeudi matin à la Bourse de Paris. Le titre affiche des gains de plus de 45% sur la semaine écoulée.

Valeurs associées ERYTECH PHARMA Euronext Paris +6.84%