Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech: les résultats de deux études cliniques présentés information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 12:10









(CercleFinance.com) - Erytech s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation à un symposium de l'ASCO des résultats de deux études cliniques évaluant eryaspase, son produit-phare, dans le traitement du cancer du pancréas.



La première présentation, réalisée sous forme de poster, porte sur des données actualisées d'une étude de phase 1 en association avec mFOLFIRINOX chez des patients atteints de cancer du pancréas en première ligne.



La biotech souligne que ces données confirment un bon profil de sécurité tout en démontrant une activité clinique encourageante.



Une présentation orale des résultats complets de l'étude de phase 3 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas métastatique, effectuée en tant qu'abstract 'late-breaking', est de son côté venue confirmer les premiers résultats communiqués en octobre 2021, en soulignant le bénéfice potentiel d'eryaspase dans un sous-groupe de patients traités par chimiothérapie.



A la Bourse de Paris, l'action Erytech progressait de 1% lundi en fin de matinée, après avoir grimpé un moment de près de 5%, suite à ces données dévoilées à l'occasion du symposium sur les cancers gastro-intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GI).





Valeurs associées ERYTECH PHARMA Euronext Paris +1.06%