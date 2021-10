Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech : le titre décroche après l'échec d'un essai clinique information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Le titre Erytech plonge de près de 40% lundi à la Bourse de Paris et touche un plus bas depuis son introduction en Bourse après l'échec d'une étude de phase 3 dans le cancer du pancréas. Vers 11h30, le titre chute de 39,7%, dans des volumes atteignant dès près de 30 fois la moyenne des trois dernières séances. Dans le même temps, le CAC Mid & Small 90 ne signe qu'une légère baisse(-0,2%). Dans un communiqué publié ce matin, la société biopharmaceutique a annoncé que son étude clinique de phase 3 évaluant eryaspase en traitement de seconde ligne chez 512 patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal. L'entreprise lyonnaise indique qu'elle compte désormais concentrer ses efforts sur son programme de stade avancé avec eryaspase chez les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) hypersensible. Elle confirme à ce titre son intention de déposer une demande de licence pour un produit biologique (BLA) aux Etats-Unis d'ici à la fin de l'année. Les analystes soulignent toutefois que cette indication représente une population de 3500 patients au niveau mondial.

Valeurs associées ERYTECH PHARMA Euronext Paris -40.50%