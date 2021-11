Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech : le titre bondit, nouveau brevet aux USA information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 11:56









(CercleFinance.com) - L'action Erytech s'envole ce mardi à la Bourse de Paris, la société biopharmaceutique ayant annoncé l'obtention d'un nouveau brevet aux Etats-Unis. A 11h40, le titre bondit de plus de 35%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien. L'entreprise - qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges - indique avoir obtenu un brevet américain relatif aux traitements de tumeurs solides par l'administration de méthioninase et d'asparaginase, deux enzymes aux propriétés métaboliques. Ses scientifiques ont en effet mis en évidence que certaines tumeurs solides, comme le cancer gastrique, étaient plus sensibles au traitement par l'asparaginase lorsqu'elles étaient prétraitées par la méthioninase. Cette observation démontre le potentiel de cette approche pour affaiblir les cellules cancéreuses en les rendant plus sensibles à des niveaux moindres de chimiothérapie standard. Le portefeuille de propriété intellectuelle d'Erytech comprend désormais au total 16 familles de brevets mondiales, incluant plus de 310 brevets et 45 dépôts.

