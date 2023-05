Erytech: le fonds Akkadian Partners dénonce un "abus de pouvoir" des dirigeants

(AOF) - Akkadian Partners, nouvel actionnaire d’Erytech et opposant à la fusion de la biotech avec la société Pherecydes, dénonce dans un communiqué publié ce jour un « abus de pouvoirs caractérisé » de la direction d’Erytech « avec la complicité active d’un groupe d’actionnaires de Pherecydes ». L’abus de pouvoirs concerne l’attribution d’actions nouvelles Erytech au profit d’un groupe d’actionnaires de Pherecydes. Akkadian dénonce également la volonté des dirigeants d'Erytech d'obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc.

L'objectif était selon Akkadian de permettre à ce groupe d'actionnaires de Pherecydes, apporteurs, de détenir de nouvelles actions Erytech et, par suite, des droits de vote pour " voter en assemblée générale en faveur de la fusion ".

" Les actions nouvelles émises au profit des apporteurs ne rémunèrent, en réalité, absolument aucun apport, puisque les actions Pherecydes, objet dudit apport, sont condamnées à disparaître le 23 juin 2023 à la suite de la fusion entre les deux sociétés ", souligne le fonds.

Les dirigeants d'Erytech, avec la complicité de ce groupe d'actionnaires, " abusent de leurs pouvoirs au sens de l'article L. 242-alinéa 4 du Code de Commerce au détriment de l'exercice libre du vote des actionnaires d'Erytech attendu le 23 juin 2023 ". Ces dirigeants seraient convaincus de ce que les ‘petits porteurs' " ne comprendront ni le sens, ni l'objet de ces instrumentalisations frauduleuses du droit des sociétés ".

Akkadian affirme parallèlement que la nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'assurer un quorum le 23 juin 2023 n'a de sens qu'une fois qu'il est acquis que l'assemblée générale n'a pas réussi à tenir un tel quorum, sur 1ère convocation comme sur 2nde convocation et que, à tout le moins, la survie de la société Erytech serait en jeu.

Akkadian Partners rappelle aux dirigeants d'Erytech que leurs actionnaires sont libres, sur 1ère convocation comme sur 2nde seconde convocation de leur assemblée, d'exprimer ou non un quorum sans qu'il n'y ait de mandataire ad hoc pour se substituer à eux. Lors des précédentes assemblées générales , Erytech " n'a jamais connu la moindre difficulté pour réunir un quorum " relève le fonds.

Cette " appropriation par les dirigeants d'Erytech du droit de vote de leurs actionnaires comme de la constitution libre d'un quorum ", témoigne du " mépris " des dirigeants pour ces actionnaires " sommés d'accepter la fusion Erytech/Pherecydes à une parité de 1 pour 1 alors que la première détient sous gestion plus de 30 millions d'euros et la seconde est en faillite potentielle et attend la fusion pour assurer sa continuité ".

Le fonds dénonce par ailleurs la décision de puiser dans les réserves d'Erytech, plus de 1,2 million d'euros de frais juridiques pour " confier à leurs conseils le soin d'envelopper dans un écrin juridique à l'apparence légale " une " pure et simple fraude " et un " abus de pouvoir caractérisé ".