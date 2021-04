Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech : le dossier eryaspase avance aux Etats-Unis Cercle Finance • 20/04/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Erytech avance en Bourse ce mardi après avoir sollicité une réunion auprès de l'autorité de santé américaine (FDA) en vue de l'examen d'une demande de licence de produit biologique pour son produit phare, eryaspase. La société biopharmaceutique a annoncé ce matin avoir lancé le processus de demande d'autorisation de mise sur le marché du produit pour les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) ayant développé des réactions d'hypersensibilité à la PEG-asparaginase. Erytech fait valoir que les résultats de l'étude clinique de phase 2 ont démontré qu'eryaspase, en combinaison avec une chimiothérapie administrée toutes les deux semaines, avaient permis d'obtenir un niveau d'activité enzymatique d'asparaginase soutenu, avec peu de réactions d'hypersensibilité. Pour mémoire, l'eryaspase - constitué de L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges provenant de donneurs - s'attaque au métabolisme altéré de l'asparagine et de la glutamine des cellules cancéreuses. En fonction des résultats de la réunion de préparation, l'entreprise prévoit de soumettre sa demande d'enregistrement au cours du second semestre 2021. Le titre progresse actuellement de 2% à la Bourse de Paris.

Valeurs associées ERYTECH PHARMA Euronext Paris +1.32%