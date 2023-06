Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech: la justice déboute Akkadian, le titre progresse information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - Erytech Pharma progresse de plus de 5% ce jeudi à la Bourse de Paris après que le tribunal de commerce de Lyon a débouté Akkadian de sa demande de report du vote sur la fusion avec Pherecydes Pharma.



Dans un communiqué, Erytech se félicite de l'ordonnance de référé rendue hier par le président du tribunal, qui a rejeté la requête du fonds d'investissement, qui cherchait à obtenir le report de ce vote.



Les actionnaires d'Erytech pourront donc se prononcer sur le projet de rapprochement, comme initialement prévu, c'est-à-dire le 23 juin.



La société biopharmaceutique note néanmoins qu'un expert a été désigné afin d'examiner la parité de fusion, avec l'obligation de remettre son rapport dans un délai de quatre mois.



Erytech souligne que cette expertise doit intervenir aux frais d'Akkadian Partners qui a en outre été condamnée à l'indemniser au titre des frais que la société a engagés dans le cadre de la procédure.



Dans ces conditions, Akkadian - qui remet en cause les conditions financières de l'opération - a invité Erytech à reporter le vote sur la fusion à l'issue du délai de quatre mois fixé à l'expert judiciaire.





