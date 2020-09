Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech : extension de l'horizon de trésorerie Cercle Finance • 22/09/2020 à 10:46









(CercleFinance.com) - La biotech lyonnaise Erytech a annoncé lundi avoir mis en place des alternatives de financement lui permettant d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2021, c'est-à-dire au-delà des prochaines analyses de données attendues. La société, spécialisée dans l'encapsulation de substances médicamenteuses dans les globules rouges, indique avoir conclu un programme de financement en fonds propres dit 'at the market' devant lui permettre de placer auprès d'investisseurs éligibles, en une ou plusieurs fois et aux prix du marché, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares ('ADS') pour un montant maximum de 30 millions de dollars. Au 30 juin dernier, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie atteignaient 45,4 millions d'euros (51 millions de dollars). Dans un communiqué, Erytech rappelle qu'elle prévoit de communiquer les résultats de l'analyse intermédiaire de son étude clinique de Phase 3 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas au premier trimestre 2021 et ceux de l'analyse finale au second semestre 2021. Les données finales concernant l'étude de phase 2 dans le traitement en seconde ligne de la leucémie aiguë lymphoblastique sont, elles, attendues d'ici à la fin de l'année.

Valeurs associées ERYTECH PHARMA Euronext Paris -3.85%