Erytech en tête du SRD, spéculation autour d'un partenariat

(AOF) - Erytech bondit de 19% à 1,65 euro malgré l'annonce d'une visibilité financière limitée. La biotech détenait au 31 décembre dernier 33,7 millions d'euros de trésorerie. Selon elle, ce montant, sans tenir compte des recettes futures provenant d'éventuelles opportunités stratégiques, peut financer ses dépenses d'exploitation planifiées et ses programmes actuels jusqu'au troisième trimestre 2022. Le groupe a confirmé la sélection d'une banque-conseil pour évaluer ses alternatives stratégiques et ses possibilités de partenariat.

L'évaluation est en cours et différentes options de partenariat sont à un stade avancé de négociation, a précisé Erytech. Au regard des discussions en cours, le groupe a reporté la publication de ses résultats financiers de l'exercice 2021 à une date ultérieure, en avril.

D'un point de vue opérationnel, la demande de de licence biologique BLA dans la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) (un cancer qui prend naissance dans les cellules souches du sang) est presque finalisée, et devrait permettre une soumission dès que la FDA aura finalisé son examen des dernières demandes d'information et accepté le dépôt (contre fin d'année 2021 auparavant).

Pour l'étude de phase 1 en première ligne du cancer du pancréas, après le recrutement de 12 premiers patients évalués, il est dorénavant prévu de poursuivre le recrutement jusqu'à environ 18 patients. Les résultats complets sont attendus au troisième trimestre 2022.

Enfin, les premières données de l'étude TRYbeCA-2 dans le cancer du sein triple négatif devraient être publiées vers le milieu de l'année 2022, durant le troisième trimestre 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.