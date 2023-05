Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Erytech: confiance renouvelée dans le projet de fusion information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - Erytech Pharma s'est de nouveau déclarée confiante mardi dans son projet de rapprochement avec Pherecydes, qui sera soumis au vote de ses actionnaires au mois de juin.



La société biopharmaceutique, spécialisée dans l'encapsulation de substances médicamenteuses à l'intérieur des globules rouges, indique qu'elle disposait au 31 mars dernier d'une trésorerie de 30,5 millions d'euros.



Dans un communiqué, la biotech estime que ce montant devrait lui permettre de financer ses activités courantes et ses dépenses d'exploitation jusqu'au second semestre 2024.



Concernant son projet du rapprochement avec Pherecydes - qui vise à constituer un leader mondial de la phagothérapie en vue de répondre à l'énorme besoin médical causé par la résistance aux antibiotiques - Erytech estime que le processus est 'en bonne voie' pour une clôture en juin.



Dans un souci de transparence, la société informe toutefois avoir été récemment contactée par un nouvel actionnaire, Akkadian Partners, qui lui a fait part de son opposition au projet, préférant des projets d'acquisitions alternatifs.



Après les avoir examinées, l'entreprise a estimé que ces idées alternatives n'étaient pas dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires.



A la Bourse de Paris, l'action Erytech s'envolait de plus de 35% mardi matin après ces informations, signant la deuxième plus forte hausse du marché parisien derrière Theranexus (+52%).





