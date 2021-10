Erytech chute après l'échec de son principal programme

(AOF) - Erytech chute de 42,42% à 3 euros après une très mauvaise nouvelle. Le principal programme de la biotech française se solde par un échec. L'étude de phase 3, soit la dernière avant une éventuelle commercialisation, sur sa technologie eryaspase dans le cancer du pancréas en seconde ligne (lorsque le protocole initial, dit de première ligne a échoué), n’a pas atteint son critère d’évaluation principal d’OS (survie globale).

En effet, eryaspase a montré une amélioration de l'OS par rapport à la chimiothérapie seule dans la population en intention de traiter, mais cette différence n'est pas statistiquement significative.

La mOS (survie globale médiane) est ressortie à 7,5 mois pour les patients traités avec le combo eryaspase/chimiothérapie vs 6,7 mois avec la chimiothérapie seule.

Le groupe a précisé que le sous-groupe prédéfini de patients traités avec eryaspase et une chimiothérapie à base d'irinotecan avait montré une tendance à l'amélioration de la survie, sous réserve d'investigations supplémentaires.

De plus, les patients traités avec eryaspase ont montré un meilleur contrôle de la maladie par rapport à la chimiothérapie seule.

Une analyse plus approfondie des données sera réalisée et les résultats complets seront présentés lors d'une prochaine conférence médicale.

Erytech va désormais concentrer ses efforts sur son programme de stade avancé avec eryaspase chez les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) hypersensible et confirme son intention de déposer une demande de licence biologique BLA) aux Etats-Unis avant la fin de l'année.

La biotech va évaluer ses alternatives stratégiques et ses possibilités de partenariat, notamment pour la commercialisation et la poursuite du développement d'eryaspase.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.