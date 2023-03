Erytech annonce une trésorerie de 38,8 millions d'euros

(AOF) - Erytech, société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des substances médicamenteuses thérapeutiques à l'intérieur des globules rouges, annonce détenir une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 38,8 millions d'euros (41,5 millions de dollars) au 31 décembre 2022. La perte nette pour l'ensemble de l'année 2022 est de 0,2 million d'euros, soit une amélioration de 53,7 millions d'euros d'une année sur l'autre.

Erytech précise que l'augmentation nette de 5,1 millions d'euros de sa trésorerie au cours des douze mois de 2022 résulte des 37,6 millions d'euros reçus de la vente du site de Princeton, d'une utilisation nette de trésorerie de 31,3 millions d'euros dans les activités d'exploitation et d'investissement (hors vente du site de Princeton) et de 1,8 million d'euros utilisés dans les activités de financement, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro a conduit à un impact positif de 0,5 million d'euros sur les taux de change.

En 2022 " nous avons vendu notre site de production américain, réduit fortement notre consommation de trésorerie, concentré nos efforts sur nos programmes précliniques les plus prometteurs, tout en poursuivant sans relâche des options de partenariat " , déclare Gil Beyen, Directeur Général d'Erytech.

