Erytech: Akkadian ne participera pas à l'AG de demain

(AOF) - Le fonds Akkadian Partners, actionnaire d’Erytech, annonce qu’il « n'entend pas participer à l'assemblée générale » convoquée demain 23 juin 2023 et appelée à voter sur la fusion absorption de Pherecydes par Erytech « tant que l'expertise judiciaire sur la parité de fusion n'aura pas été rendue » Il appelle les actionnaires d'Erytech à « exercer librement leur choix de ne pas participer à l'assemblée générale » pour « éviter une dilution massive de 50% de leur participation dans Erytech ».

Akkadian annonce cependant qu'il entend respecter le choix du Juge des Référés qui a nommé le 14 juin 2023 un expert judiciaire pour donner son avis sur la parité de fusion : il " apportera son concours à l'expertise judiciaire et se pliera aux conclusions de l'expert judiciaire ".

Le fonds activiste précise, en tant que de besoin, qu'elle ne cherche pas à " déstabiliser Erytech " ni à " désinformer le marché " mais bien au contraire à préserver la valeur d'Erytech et à éclairer le marché sur cette valeur, d'abord en invitant les actionnaires d'Erytech, arguments à l'appui, à rejeter une fusion destructrice de valeur et dilutive pour les actionnaires d'Erytech , puis en contestant judiciairement les opérations organisées par Erytech pour parvenir à ses fins.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.