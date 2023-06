Erytech: Akkadian demande en justice l'annulation de l'augmentation de capital

(AOF) - Le fonds activiste Akkadian a engagé une nouvelle procédure judiciaire pour l'annulation de l'augmentation de capital réalisée par Erytech en février. La direction de la société souligne que cette augmentation de capital, résultant d’apports en nature d’actions de Pherecydes en contrepartie d’actions d’Erytech, a été annoncée lors de l’annonce de la fusion en février, et réalisée en vertu de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 24 juin 2022 et sur la base des rapports remis par Finexsi, agissant en qualité de commissaire aux apports.

Akkadian confirme à AOF avoir intenté une action en nullité des 10% du capital d'Erytech émis au bénéfice des actionnaires de Pherecydes " sur la base d'une parité de fusion fixée par le board sans AG et qui fait l'objet d'une expertise judiciaire"." Cette émission au bénéfice des actionnaires de Pherecydes a pour seul but selon nous de créer une majorité artificiellement ", précise le fonds.

Erytech se dit pour sa part " confiante quant à l'issue de cette procédure infondée qui apparaît vouée à l'échec ", soulignant que la première audience " aura lieu postérieurement au vote sur la fusion ".

