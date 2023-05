Erytech: accord de fusion définitif avec Pherecydes soumis aux AG le 23 juin

(AOF) - Erytech gagne 4,20% à 0,99 euros après avoir annoncé la conclusion le 15 mai un accord de fusion définitif avec la société Pherecydes. Au lendemain de la publication des critiques du fonds activiste Akkadian Partners sur le projet de rapprochement, cette biotech spécialisée dans la phagothérapie destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques précise que les assemblées générales annuelles des actionnaires des deux sociétés seront appelées à se prononcer sur la fusion le 23 juin 2023. Pherecydes gagne pour sa part 12,11% à 2,13 euros.

La direction d'Erytech défend le projet de rapprochement stratégique qui " s'appuie sur l'expertise et les ressources complémentaires des deux sociétés " pour accélérer le développement clinique d' " un acteur mondial de la phagothérapie, destiné à lutter contre l'antibiorésistance, reconnue comme un enjeu majeur de santé publique ". Ce rapprochement, affirme-t-elle, permettra d'accélérer le programme clinique ambitieux de Pherecydes, notamment aux États-Unis, " devant ainsi générer une forte valeur ajoutée pour les actionnaires et les patients ".

Dans le cadre de la conclusion du Traité de Fusion, le conseil d'administration d'Erytech a réitéré sa " forte opposition " à la tentative d'Akkadian Partners de " prendre le contrôle de fait " de la société en vue de s'opposer au projet de fusion et d' " imposer ses projets alternatifs incertains et risqués pour la société ".

Selon le communiqué d'Erytech , Pherecydes " réfute catégoriquement les allégations infondées " d'Akkadian Partners dont le projet " ne repose sur aucune valeur industrielle et stratégique ".

Elaia Partners, Go Capital et un pool d'actionnaires de représenté par Guy Rigaud a apporté à Erytech le 15 mai 827 132 actions Pherecydes en contrepartie de 3,1 millions d'actions Erytech nouvellement émises. Les actionnaires participant à cet apport, ainsi qu' Auriga Partners, ont déclaré agir de concert et atteindre 12,1% du capital d'Erytech et 14,4% des droits de vote. Ils ont obtenu la nomination de deux administrateurs, Didier Hoch et Leila Nicolas, représentant Go Capital, qui sont également, et resteront, administrateurs de Pherecydes jusqu'à la réalisation de la fusion.

TP Icap Midcap est à l'achat sur Pherecydes avec un objectif de cours à 6, 20 euros (contre 2,13 euros actuellement).

Le broker souligne que Pherecydes devrait être absorbée par Erytech via une opération d'échange d'actions au prix de 15 nouvelles actions Erytech pour 4 actions Pherecydes, " ce qui devrait permettre aux actionnaires de Pherecydes de détenir 49,5% du capital social et des droits de vote d'Erytech post opération ". TP Icap Midcap annonce que le commissaire aux apports (Finexsi) a qualifié d'équitable la parité d'échange proposée, dans son rapport en cours d'émission.

Le broker affirme que les équipes " ont confirmé les synergies potentielles importantes qui seraient générées par la fusion ". Du côté Pherecydes, elle pourrait permettre d' " accélérer la réalisation et l'enrichissement du pipeline, de bénéficier de structures plus matures en termes de pilotage réglementaires, contrôle de la production, contrôle qualités, fonctions supports, etc ", et ce " en Europe comme aux Etats-Unis ". Ce qui permettrait " de gagner du temps dans les futurs développements réalisés en interne ou sous forme de partenariats ".