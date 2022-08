Erytech abandonne son traitement dans la LAL

(AOF) - Erytech Pharma a décidé suite aux réponses de la FDA, de ne plus demander d'approbation de Graspa pour le traitement des patients atteints de Leucémie Aigüe Lymphoblastique (LAL) présentant une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée. La biotech françaises et la FDA se sont rencontrées en juin 2021 dans la perspective du dépôt d'une demande d'autorisation (Biologics License)

A la suite de cette rencontre, Erytech Pharma a confirmé son intention de soumettre une demande de BLA, sous réserve de la soumission des informations complémentaires demandées par la FDA et d'un accord sur un plan d'étude pédiatrique initial (iPSP).

Or, la société a récemment reçu des réponses de la FDA concernant son iPSP, soumis en juillet 2022.

Après un examen approfondi de ces commentaires, qui comprennent une nouvelle demande de données complémentaires, et compte tenu de l'évolution du contexte concurrentiel dans le traitement de la LAL hypersensible, la société a estimé que le meilleur intérêt, pour elle et ses actionnaires, est de ne plus demander l'approbation de Graspa pour le traitement de la LAL et de concentrer ses ressources sur ses programmes précliniques et ses activités de partenariat stratégique.

Après avoir vendu son site de production américain à Princeton (New Jersey), pour 44,5 millions de dollars en avril 2022, Erytech a sélectionné un conseiller spécialisé afin évaluer ses alternatives stratégiques pour exploiter sa plateforme Erycaps avec des actifs complémentaires et/ou une transaction d'entreprise plus large.

Plusieurs options sont en cours de discussion, et la société prévoit de communiquer sur ces initiatives stratégiques au cours du quatrième trimestre de cette année.

" Nous sommes évidemment très déçus d'arrêter le processus de demande d'autorisation pour Graspa dans la LAL après tout le chemin parcouru et les résultats cliniques prometteurs observés dans cette indication ", déclare Gil Beyen, directeur général d'Erytech.

" Dans de nombreux essais cliniques, Graspa a montré des résultats prometteurs pour les patients, et nous avons été encouragés par les discussions avec la FDA et l'obtention, l'année dernière, de la désignation Fast Track pour cette indication", poursuit le dirigeant.

"Cependant, l'évolution du contexte concurrentiel, associée aux nouvelles requêtes de la FDA de données cliniques complémentaires qui nécessiteraient d'importantes ressources supplémentaires de notre part, a conduit à la difficile décision d'arrêter le développement de Graspa dans la LAL", ajoute-t-il.

Avant de conclure : "nous concentrons désormais nos ressources sur nos programmes précliniques les plus prometteurs, tout en poursuivant les discussions d'opportunités de partenariat afin de valoriser au mieux les intérêts de nos actionnaires et de nos employés. "

LEXIQUE

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.