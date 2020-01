Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : vers un nouveau centre R&D près de Paris Cercle Finance • 20/01/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Ericsson indique prévoir l'ouverture d'un nouveau centre de recherche-développement près de Paris pour renforcer son portefeuille 5G, en particulier pour les marchés français et européen. Des premiers bureaux seront ouverts à Massy, dans le cadre de Paris-Saclay. Employant jusqu'à 300 employés, ce nouveau site R&D se concentrera d'abord sur le développement de logiciels et la sécurité, s'appuyant sur la collaboration de l'équipementier télécoms suédois avec ses clients français.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate -1.06% ERICSSON-B XETRA -1.80% ERICSSON-B LSE Intl -1.76% ERICSSON-B OTCBB 0.00%