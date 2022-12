Ericsson: vend son activité IoT à Aeris Communications information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 15:25

(CercleFinance.com) - Ericsson et Aeris Communications ont signé un accord pour le transfert des activités IoT Accelerator et Connected Vehicle Cloud d'Ericsson.



Ericsson IoT Accelerator est utilisé par plus de 9 000 entreprises pour gérer plus de 95 millions d'appareils connectés et 22 millions de connexions eSIM dans le monde.



Ensemble, les plateformes IoT d'Aeris et d'Ericsson permettront de connecter plus de 100 millions de dispositifs IoT dans le monde, couvrant 190 pays.



Grâce à cette transaction, Aeris deviendra un leader du marché de l'IdO, générera de fortes synergies commerciales et simplifiera davantage l'IdO pour 9 400 entreprises en leur fournissant une plateforme mondiale riche en fonctionnalités avec des solutions IdO sécurisées, fiables et intelligentes.



' Malgré d'importants investissements visant à remédier à la fragmentation du marché de l'IdO, Ericsson n'a exploité qu'une partie limitée de la chaîne de valeur, limitant ainsi le rendement de ces investissements ', explique Åsa Tamsons, responsable du secteur des technologies et des nouvelles activités chez Ericsson.