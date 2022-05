Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: vaste plan d'embauche sur le site R&D en Irlande information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 12:22









(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé son intention d'embaucher 250 personnes dans son centre irlandais de R&D à Athlone afin de soutenir le développement continu de produits innovants sur le cloud et d'organiser, automatiser et alimenter son portefeuille 5G.



D'autres postes hautement qualifiés seront ajoutés au cours des trois prochaines années, précise Ericsson dont le projet est soutenu par le gouvernement irlandais.



Pour rappel, l'installation d'Athlone abrite le siège mondial de R&D d'Ericsson Digital Services OSS (Operations Support Systems) et emploie actuellement 1200 personnes.





