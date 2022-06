Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: Valmont prend un participation dans ConcealFab information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 17:38









(CercleFinance.com) - Valmont a annoncé la clôture de son accord pour acquérir une participation majoritaire dans ConcealFab, un leader du secteur des infrastructures 5G et des solutions d'atténuation de l'intermodulation passive (PIM). Ericsson détient une position minoritaire dans ConcealFab.



L'acquisition fait progresser la stratégie de Valmont dans le domaine des télécommunications en intégrant des solutions innovantes d'infrastructure 5G et d'atténuation de l'intermodulation passive à son portefeuille d'infrastructures avancées.



'Le partage des connaissances et de l'expertise entre Valmont, Ericsson et ConcealFab élèvera notre capacité à répondre aux besoins intégrés de télécommunications du futur et accélérera notre stratégie de croissance.' a déclaré Aaron Schapper président de Valmont.





