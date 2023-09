Ericsson: va recevoir un financement pour les R&D information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 14:54

(CercleFinance.com) - Ericsson va établir les premiers développements technologiques de la microélectronique radio 6G.



Le groupe devrait recevoir un financement sur cinq ans du ministère allemand des Affaires économiques et de l'Action climatique pour son projet européen de microélectronique et de technologies de communication pour la 6G (EMCT).



Ce projet vise à développer les avancées technologiques en matière de semi-conducteurs et à établir les bases nécessaires au développement de technologies de microélectronique et de communication économes en énergie et durables pour les radios 6G Massive MIMO, en collaboration avec des partenaires européens.



Cette initiative a été préparée conjointement par 14 États membres de l'UE et fournira jusqu'à 8,1 milliards d'euros de financement public pour soutenir des projets de recherche et développement dans l'ensemble de l'écosystème de la microélectronique et des technologies de communication.