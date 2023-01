Ericsson va enregistrer une provision de 2,3 milliards de couronnes

(AOF) - Ericsson annonce qu'il va constituer une provision de 2,3 milliards de couronnes suédoises (environ 220 millions de dollars) en relation avec une résolution potentielle avec le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) concernant des violations présumées d’un accord transactionnel (Deferred Prosecution Agreement) datant de 2019. L’équipementier télécoms n'est pas parvenu à une résolution avec le DOJ concernant ces violations présumées et les discussions se poursuivent. Cette provision sera enregistrée au quatrième trimestre.

La société estime qu'il s'agit d'une estimation suffisamment fiable de la pénalité financière associée à toute résolution potentielle de cette violation, et cette provision comprend également les dépenses estimées pour la surveillance prolongée annoncée précédemment.

L'accord transactionnel concernait une affaire de corruption en Irak.

AOF - EN SAVOIR PLUS

