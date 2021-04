Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : va déployer son réseau 5G à Malte, avec Epic Cercle Finance • 07/04/2021 à 10:32









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été sélectionné par Epic, opérateur mobile maltais, comme fournisseur exclusif de réseau d'accès radio 5G (RAN) à Malte. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Epic utilisera les technologies d'Ericsson pour moderniser complètement son réseau existant. Les produits et solutions RAN du portefeuille Ericsson Radio System seront déployés dans le réseau d'Epic dans le cadre transition rapide et rentable vers la 5G, permettant d'accélérer la transformation numérique de la société maltaise, indique Ericsson.

