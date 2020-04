Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson : va déployer ses services 5G pour BT Cercle Finance • 15/04/2020 à 12:16









(CercleFinance.com) - La compagnie de télécommunications britannique BT déploiera la technologie d'Ericsson pour répondre à la demande croissante de haut débit mobile amélioré de ses clients, selon un communiqué publié ce mercredi par les deux sociétés. Selon les termes de l'accord, la technologie 5G bimode d'Ericsson - qui facilite la transformation de la 4G en 5G - sera déployée sur le cloud du réseau de BT. Le portefeuille d'Ericsson doit aider BT à créer et à fournir de nouveaux services tels que le découpage de réseau, l'informatique mobile de pointe, le support industriel stratégique et divers services d'entreprise avancés.

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +1.55% ERICSSON-B XETRA +0.53% ERICSSON-B LSE Intl +1.00% ERICSSON-B OTCBB +1.40%