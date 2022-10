Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson: va améliorer le réseau des Émirats arabes unis information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Ericsson annonce s'être associé à e& (anciennement Etisalat Group) dans le cadre d'un important projet d'expansion sur deux ans, visant à améliorer l'efficacité énergétique du réseau grâce au déploiement de la dernière gamme de systèmes radio Ericsson.



La phase initiale de déploiement a permis de constater une réduction substantielle de la consommation d'énergie allant jusqu'à 52% avec la radio 6626 d'Ericsson par rapport aux radios déployées précédemment.



Cette expansion aidera l'opérateur émirati à faire évoluer son réseau d'accès radio (RAN) et à soutenir les efforts visant à briser la courbe énergétique, ce qui est essentiel pour réduire son empreinte carbone dans toute la région.





Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.84% ERICSSON-B LSE -100.00% ERICSSON-B XETRA +0.33% ERICSSON-B LSE Intl +0.84% ERICSSON-B OTCBB -0.33%