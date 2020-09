Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ericsson va acquérir Cradlepoint, sa plus grosse acquisition en plus de 10 ans Reuters • 18/09/2020 à 08:56









STOCKHOLM, 18 septembre (Reuters) - Le groupe suédois d'équipements de réseaux Ericsson ERICb.ST a annoncé vendredi son intention d'acquérir Cradlepoint, un fournisseur de solutions de réseaux étendus sans fil (WAN), sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,1 milliard de dollars (910 millions d'euros). L'opération, la plus importante réalisée par Ericsson depuis plus de dix ans, lui donnera accès à des outils permettant de connecter des appareils utilisant l'internet des objets sur un réseau 4G ou 5G. Le groupe suédois, qui prévoit de finaliser l'acquisition d'ici la fin de l'année, a prévenu que l'opération aurait un impact négatif d'environ 1% sur sa marge opérationnelle en 2021 et 2022, et qu'elle contribuerait à son cash flow opérationnel à partir de 2022. Ericsson a confirmé que ses objectifs financiers pour 2022 restaient inchangés. La compagnie Cradlepoint, basée dans l'Idaho, aux Etats-Unis, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises (110 millions d'euros) en 2019, avec une marge brute de 61%. (Helena Soderpalm, version française Flora Gomez, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +0.64% ERICSSON-B XETRA +1.33%